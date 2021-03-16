看過最近幾份和蔡英文總統有關的民調後，資深媒體人李艷秋指出，台灣的選民，都會不約而同把「金鐘罩」送給某位政治人物或政黨，而現在這座金鐘罩由蔡英文和民進黨接收了，至於民意是否會收回蔡英文的金鐘罩，則要看兩岸關係變化和國民黨是否爭氣，李艷秋甚至還認為，蔡英文是前總統李登輝以來，最有權謀和手段的政治人物。

李艷秋今(16日)在臉書上表示，台灣的政局很有意思，選民會不約而同的在一定時間，把「金鐘罩」送給某政治人物或政黨，韓國瑜選高雄市長的時候曾有過這樣的待遇，因為那時討厭民進黨的氛圍強烈。不過，這座金鐘罩現在由蔡英文及民進黨接收了，他更舉出《天下雜誌》及台灣民意調查基金會2018年至2021年的蔡英文滿意度民調說明。

李艷秋指出，不論進口萊豬、派系分贓、兩岸緊張、空污嚴重、教唆網軍攻擊異己、貪污緋聞不斷等等，任何一個問題都可判執政死刑，但因為人民把金鐘罩送給了蔡政府，所以就算蔡英文曾經舉著反萊牛標語上街遊行，或是站在藻礁上誓言「藻礁永存」，有人覺得反胃，但仍有過半民眾滿意她的表現。

李艷秋還發現，蔡英文帶動了民進黨的人氣，並指根據台灣民意調查基金會2018年政黨支持度調查結果顯示，藍綠版圖已經徹底翻轉，而當時支持台獨的比例也首度超過五成，「台灣政局展現的現象就是：民意如流水，只是這水...還會流向國民黨嗎？」

李艷秋認為，蔡英文是自李登輝以來，最有權謀和手段的政治人物，史無前例的超高票當選後，她就在這件金鐘罩上，層層加疊保護漆，其中最成功的，應該就是將年輕選票納入囊中，以及將國民黨打為舔共黨，且民進黨還準備進一步修憲，將投票年齡降為18歲，她感嘆，「蔡英文已經在校園中成功塑造，年輕人支持國民黨很丟臉的風向，國民黨能扳回來嗎？」

李艷秋分析，在兩岸不斷升高的對立中，蔡英文也讓人民相信，她是可以保護台灣利益的唯一代表，今年兩岸關係勢必是重中之重，而蔡英文有了金鐘罩，將獨攬與對岸的話語權，因為她一直塑造對大陸不屈服的強硬形象，就算過程中要犧牲台灣利益，以求兩岸和解，台灣民眾都不會把「賣台」的帽子扣在她頭上。蔡英文只要搬出「兩岸和平，讓台灣人免於戰火」的辭令，大部分人都會接受理解，反之，同樣的作為在國民黨，就是賣台賊了。

至於民意是否會把蔡英文的金鐘罩收回？李艷秋則給出兩大指標，「一看兩岸關係，二看國民黨是否爭氣」，現在評估，民進黨可以準備長期執政。

(中時新聞網)