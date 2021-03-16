金門金城鬧區最近又有夜間飆車，刺耳噪音擾人清夢，被吵到睡不著覺的民眾抱怨：「執法單位是聽不見嗎？」金城分局表示，即日起將重兵部署，採取不定期、不定時、不定點方式，強力執法遏阻歪風。

金城分局說明，去年至今年3月取締改裝車輛53件、超速238件，有效遏止改裝車輛超速行駛亂象，但近期似乎又有死灰復燃跡象，即日起將重兵部署，採取不定期、不定時、不定點，針對轄內易聚集危險駕車路段、時段，規畫執行路檢勤務，加強查察超速行駛、改裝車噪音、無照駕駛、闖紅燈及酒後駕車。

警方表示，不當改裝車體、電氣設備，車輛安全結構可能減弱，而危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處新台幣2400元以上9600元以下之罰鍰，並責令檢驗。另改裝排氣管之部分，除違反「噪音管制法」，可處車主或駕駛人新臺幣1800元以上3600元以下罰鍰，另也可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、第43條，最重可處新台幣6000元以上2萬4000元以下之罰緩。

(中時 )