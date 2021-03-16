長庚大學今年投入7000萬獎助學金，鼓勵優秀學子入學並減輕負擔，包含100萬金質獎、40萬銀質獎等，另外還有專屬「榮譽學程」，鼓勵多元國際交流管道。部分科系學生，在學若符合資格，即可安排赴「台塑企業」專案實習，每月可有薪資36700元，還有三節獎金、福利，若實習考核通過，成為正式人員，還有最高50萬就業獎學金。

台塑企業創辦人王永慶、王永在為國家經濟發展需要，當年與教育、企業界人士共同籌辦學校，1987年創辦「長庚醫學院」，之後增設工程及管理學院，1997年改名為「長庚大學」，創校30餘年，創辦人家族從不間斷，始終傳承2人「勤勞樸實」、「全人教育」、「理論與實務結合」的辦學理念。

為鼓勵優秀學生，除提供高額獎助學金，若是電機、機械、化工與材料、電子、資工、資管、人工智慧科系大學部、學碩五年一貫的研究所學生，在學期間只要符合資格，即可安排赴「台塑企業」專案實習，實習期間每月領有36700元，並享有三節獎金與各項福利，實習考核通過，錄取為正式人員時，還可獲得最高50萬元就業獎學金，讓學生可以安心就學，超前布署畢業即就業。

此外在英國媒體排名「2021全球新興經濟體大學排名」，長庚大學世界排名122名，超越許多國立大學。上海軟科世界大學排名護理領域全球第25名，連續4年亞洲第一。競爭最激烈的生命科學與醫學領域，長庚大學在QS全球排名339，較去年進步154名，為國內綜合大學私校第一。另有關英媒調查「世界大學影響力」，長庚大學在聯合國永續發展目標「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」，貢獻度全球排名第10。

長庚大學穩健辦學，成果豐碩，是唯一獲得教育部認可的私立頂尖大學。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

校方指出，現今人工智慧已經對各行各業產生了深遠的影響，長庚大學特別在大一通識課程中新增人工智慧領域相關課程，2020年起所有入學新生皆必修「人工智慧概論」，讓全部學生都能瞭解未來社會將迎接的機會與挑戰。另一方面，長庚大學還設有「暑期學制」，全校除了需要參加國家證照考試的學系以外，全部適用，同學們可以利用暑期修習實務性、技術性的學分學程，像是物聯網、大數據、智慧醫療等主題，加強自身的專業素養，厚實所學，同時可以累計學分，提前半年至一年畢業，搶先投入職場，在新世代中搶得先機。

此外，由於長庚大學與長庚醫院研究團隊在防治COVID-19新冠病毒方面的研究成果豐碩，因此入選科技部「防疫科學研究中心」，長庚大學的「新興病毒感染研究中心」在教授施信如帶領下，分離出新型冠狀病毒株，並且順利開發出抗新冠狀病毒中和抗體試劑，成功完成技術移轉台塑生醫公司量產。

長庚大學未來將積極禮聘國際級師資加入教學研究團隊，持續透過頂尖特色研究中心的布局與深耕，成為國內綜合大學中的標竿學校。在新興病毒、分子醫學、健康老化、人工智慧、綠色科技、生醫工程、放射醫學、以及管理經營分析等重點領域，不僅累積許多豐碩研究成果，更透過長庚醫院與台塑企業資源的挹注，支持學生的學習與新創發展，形成一個完整的研究、教育、與產創聚落，持續邁向教學、研究、產創三卓越的國際頂尖大學。

(中時 )