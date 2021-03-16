大陸外交部發言人趙立堅16日主持例行記者會，對於韓國媒體15日報導稱，「源自大陸的沙塵暴近日侵襲韓國，造成韓國空氣品質嚴重下降」，趙立堅回應，環境和空氣污染問題沒有國界，各方都應以科學和建設性的態度看待相關問題，正面引導輿論，避免不必要炒作和輕易扣帽子。

趙立堅說，環境和空氣污染問題沒有國界，對其起源等作出結論需要以科學監測和綜合分析為前提，且根據大陸監測機構的分析，此次沙塵天氣源自大陸境外，大陸僅是「途經站」。並稱，有注意到蒙古國官方日前就沙塵暴危害發布了相關消息，但大陸輿論沒有因為蒙古國可能是「上一站」而加以指責，強調各方都應以科學和建設性的態度看待相關問題，正面引導輿論，避免不必要炒作和輕易扣帽子。

趙立堅表示，大陸高度重視防沙、治沙和荒漠化治理，也已取得顯著成效，近年沙塵天氣明顯減少，不僅惠及大陸本身，也為改善本地區空氣品質做出了巨大貢獻。不過，此次沙塵天氣說明，本地區在環境治理、合作方面還有很多事情要做，大陸願同各鄰國和國際社會攜手推進本地區和全球環境治理保護。

(中時 )