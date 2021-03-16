AZ疫苗為阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津大學合作研發的一款疫苗，因近期傳出多起在接種後，有血栓、腦出血的案例出現，多國紛紛宣布暫停施打。穆迪分析經濟學家稱，隨著多國陸續宣布停止施打AZ疫苗，全球疫苗將會受到損害，對高度依賴貿易的亞洲市場，將是個壞消息。

據《CNBC》報導，穆迪分析首席經濟學家柯克蘭（Steve Cochrane）表示，隨著AZ疫苗接種後案例頻傳，多國紛紛停止施打的情況，恐會損害全球貿易，並減緩高度依賴貿易的亞洲經濟復甦。

柯克蘭表示，在過去一周內，歐洲多地傳出接種AZ疫苗後，有血栓、腦出血甚至是死亡的案例，但兩者之間的關聯還無法確定，謹慎起見，歐洲多宣佈暫停施打AZ疫苗。

針對AZ疫苗血栓事件，阿斯特捷利康公司表示，希望基於明確的科學證據，對疫苗的安全性給予保證，同時，承諾會持續追疫苗的安全性。

柯克蘭說，歐洲多地如果延遲疫苗的推出，經濟可能受到更嚴重的封鎖，對全球貿易也會產生影響，不過依目前的情況，還未對國際間的貿易造成太大問題，但若要使全球經濟復甦的進程不受影響，必須要在今年，全力推動疫苗的生產以施打。

(中時新聞網)