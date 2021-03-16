浩鑫(2405)擺脫低毛利筆電代工業務後，營收規模持續減少，在轉型科技醫療供應商效益逐步發酵下，2020年度交出獲利年增超過十倍的創高表現，每股稅後盈餘(EPS)守住正數、為0.17元。

展望今年，浩鑫釋出樂觀看法，除將持續擴展科技醫療市場版圖，推升既有產品擴大市占率，並預期新產品也可望逐步放量下，公司將以追求獲利穩健成長為優先。

浩鑫去年度累計營收17.44億元，雖年減45％，但在終止低毛利筆電代工業務，鎖定利基市場的應用電腦產品並維持穩健表現，加上高毛利醫材與科技醫療產品出貨成長，拉抬全年毛利率攀上38％的新高，營益率升至近3.2％，稅後淨利更年增超過1,349％、達近0.56億元，同創歷年新高。

浩鑫表示，去年因應全球COVID-19疫情，浩鑫開發的多款醫療健康Kiosk與防疫機，分別陸續進駐連鎖藥局通路與醫學中心使用，目前採購裝機完成已達百台。今年Kiosk產品將進一步擴展市場，除醫療防疫應用外，健康照護應用也將是聚焦銷售的主力市場。

另旗下子公司暄達醫學部分，去年出貨持續增長的醫療用氣墊床產能已接近滿載，新產品負壓傷口治療機及其周邊耗材在國內市場亦已陸續獲慈濟體系醫院、新光醫院等採購，並進入國軍醫院聯採品項，海外市場則成功銷售至美國與巴西市場，今年有望取得日本認證。

(工商 )