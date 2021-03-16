壽險業2020年稅後大賺近2,087億元，但恐發不出現金股利。保險局副局長王麗惠16日表示，截至目前為止，壽險公司僅保誠人壽一家來申請要發放現金股利，保險局仍在審查中。而國泰人壽已公告，今年不會上繳現金股利給國泰金控，新光人壽應也未分配現金股利。

上市櫃公司一般都在3月、4月決定當年度股利政策，而壽險公司要發放現金股利，必須事先經金管會審查同意，確定接軌IFRS17沒有缺口、沒有應增提的準備金、投資金融資產沒有大量實現損失等，且從2019年開始處份債券，必須依債券到期年限分年認列，即賣債利得不見得當年度可當盈餘分配，所以壽險公司一般都會在2月到3月獲利確定後，向保險局申請要發現金股利。

但到3月16日為止，保險局表示，僅保誠人壽一家申請發放現金股利，尚在審查中，其餘公司並沒有提出申請。

去年六大壽險公司獲利第一名是富邦人壽，稅後賺610.4億元，第二名是國泰人壽，稅後獲利525.4億元，第三名是南山人壽，稅後賺375.59億元，台灣人壽及中國人壽各稅後獲利165.34億、155.48億元，新壽則是獲利71.24億元，六家公司就占所有壽險公司獲利的91％以上。

(工商 )