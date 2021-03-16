蘇花公路遊覽車撞山壁死傷車禍，死亡人數再度攀升，除原來送醫不治5人死亡之外，晚間羅東博愛醫院又增一名死亡乘客。累計為6死39人輕重傷。據宜蘭縣消防局資料，傷者送醫情況分別為榮民總醫院蘇澳分院20人，其中5人到院後不治；羅東博愛醫院12人，1人不治、羅東聖母醫院8人、宜蘭陽大附醫5人。
榮民總醫院蘇澳醫院1男5女死者名單為：溫X香(60歲)、蔡X姚(63歲)、陳X月(61歲)、呂X禎(21歲)、沈X名(78歲)。博愛醫院死亡1人，華X星（63歲）。
(中時新聞網)
蘇花公路遊覽車撞山壁死傷車禍，死亡人數再度攀升，除原來送醫不治5人死亡之外，晚間羅東博愛醫院又增一名死亡乘客。累計為6死39人輕重傷。據宜蘭縣消防局資料，傷者送醫情況分別為榮民總醫院蘇澳分院20人，其中5人到院後不治；羅東博愛醫院12人，1人不治、羅東聖母醫院8人、宜蘭陽大附醫5人。
榮民總醫院蘇澳醫院1男5女死者名單為：溫X香(60歲)、蔡X姚(63歲)、陳X月(61歲)、呂X禎(21歲)、沈X名(78歲)。博愛醫院死亡1人，華X星（63歲）。
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