SABON 明星三部曲，第一步沐浴油。（SABON提供）

SABON 明星三部曲，第二步身體磨砂膏。（SABON提供）

SABON 明星三部曲第三步驟。（SABON提供）

頂級保養SABON自1997年誕生，歌頌著生活的美好，以香氣貫穿所有單品，讓每個時刻都愉悅自在。SABON明星三部曲為保養注入儀式感。

為了發揮最佳的保濕度，SABON為沐浴油注入四種植物油：橄欖油、酪梨油、荷荷芭油及小麥胚芽，獨一無二的「沐浴油」因此誕生。Omega 3、6、7、9和維生素A與維生素D，在清潔中滋養肌膚，適合各種膚質。

SABON的每一罐身體磨砂膏，皆盛滿來自與死海的珍貴海鹽，每一顆海鹽皆具有多重切面，使鹽粒細緻，達到溫和去角質的效果，最後再選擇身體乳液，給予肌膚深度水潤感。

Patchouli-Lavender-Vanilla被全球的SABON暱稱為PLV，是第一個SABON原創調製的香氣。PLV除了層次豐富，在明星三部曲的三個步驟中也展露出不同的香氣感官，在沐浴油、磨砂膏使用後，明顯在肌膚上留下淡淡的暖香。在身體乳液中，可以使整體香氣更持久，給予嗅覺「回甘香氣」的感受，展現更馥郁的香氣層次。PLV同時也是在日本最受歡迎的SABON香氣。

即日起至4月8日，單筆消費滿2000元，可以990元加購限量的PETER SU聯名「SABON X PETER SU療癒之書」，每一本療癒之書皆附上迷你PLV明星三部曲與PETER SU 10句療癒之語。

(中時 )