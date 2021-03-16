巴拉圭首都亞松森爆發抗議，譴責政府防疫不力，要求總統辭職下台

急缺新冠疫苗的中南美國家最近開始接收到來自中國的疫苗，台灣在南美洲唯一邦交國巴拉圭與其鄰國一樣都有疫苗緊缺的問題，該國甚至因政府防疫不力而爆發大規模抗議。該國外長表示，正透過談判途徑從中國取得疫苗，這種緊急狀況可不受外交協議的拘束，但西方外交界認為，這可能是台灣在南美洲最重要邦交國轉向與中國建立外交關係的轉捩點。近日美國國務卿布林肯突然發表聲明鼓勵巴拉圭與台灣合作抗疫，已是再明顯不過的跡象。

中國近期在中南美洲影響力大增，其中的關鍵因素是這些飽受疫情衝擊的國家急切需要疫苗，但所有疫苗都還控制在全球幾個富國的手中，發展中國家仍難以獲得疫苗以遏阻死亡人數增加，以及解救即將崩潰的醫療體系。而此時中國向這些國家伸出援手，目前巴西、智利、墨西哥、秘魯、哥倫比亞、厄瓜多爾和玻利維亞等國都已陸續獲得來自中國的新冠疫苗，大幅改變了中國在南美洲窘迫的外交形勢。

巴拉圭民眾抗議政府防疫不利，醫療衛生預算遭到濫用，抗議人士堵住高速公路，要求阿布鐸總統辭職下台。（圖／推特@ProtestsMedia）

美媒《紐約時報》說，南美洲的巴拉圭也在急需疫苗之列，但因為該國與中國沒有外交關係，至今未能與中國談判以獲得疫苗援助。巴拉圭外長歐克利德斯．阿塞韋多(Euclides Acevedo)對媒體表示，巴拉圭正在尋求通過中間國家進行談判，希望能取得中國科興公司生產的克爾來福（CoronaVac）疫苗。

阿塞韋多並以極不尋常的態度向中國示好說，「我們希望兩國關係不會止步於疫苗，而是在經濟和文化領域展開另一層面的合作」，「我們在尋求合作時必須對每個國家都持開放態度，為此我們必須有一個務實的願景。」雙方將從實質關係往建立正式外交關係邁進的字眼已幾乎要脫口而出了。

日本《讀賣新聞》則指出，如果巴拉圭就疫苗問題與中國達成協議，幾乎可以肯定台灣與巴拉圭的外交關係將受到影響。2月底巴國外長阿塞韋多在受訪時還說，通過談判獲取疫苗「這是緊急情況，因此我們不受外交議定書的約束。重要的是要獲得疫苗。」

報導說，從1月下旬以來中國疫苗已大量運抵南美大陸，巴拉圭獲得了微不足道的4千劑俄羅斯疫苗和2萬劑中國疫苗，中國疫苗是透過智利取得，智利本身則獲得中國提供的800萬劑。

巴拉圭也希望參加COVAX全球疫苗分配計劃，但該國7百萬人口預計只能在第一輪分配中獲得3.6萬劑疫苗。巴拉圭衛生部的數據指出，該國有約18萬人感染新冠病毒，死亡超過3千例。從3月初以來，首都亞松森持續發生抗議事件，指責政府防疫不力，每天都有數百人聚集在總統官邸前抗議，要求總統辭職下台。

從3月初以來，首都亞松森持續發生抗議事件，指責政府防疫不力，每天都有數百人在總府統官邸前要求阿布鐸(圖)辭職下台。(圖／路透）

去年四月巴拉圭國會在野黨曾提出議案，呼籲與中國建立外交關係，議案雖被否決，但外界認為這是個重要訊號，顯示中國提供的醫療設備與疫苗具有極為誘人功用。對此，巴拉圭外長阿塞韋多引用中共前領導人鄧小平知名的話說：「不管黑貓白貓，能抓老鼠的就是好貓。」

如果巴拉圭就該疫苗進行直接談判，它很可能被拉入中國外交勢力領域，並被迫重置與台灣之間的外交關係。美國國務卿布林肯昨天就巴拉圭發生示威抗議致電該國總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）時表示，美國重申對他們的支持，也列舉美國能提供的協助，巴拉圭應持續與包含台灣在內的區域、全球民主夥伴合作，共同對抗疫情。而如果只是為了巴拉圭因疫情發生的幾場示威抗議，布林肯應該不致於如此親自出馬，美方可能已從外交管道上獲得極重要情報。

(中時新聞網)