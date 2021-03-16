【蘇花車禍】遊覽車意外釀6死 侯友宜探視傷者：全力協助 20:152021/03/16 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今赴宜蘭，探視遊覽車車禍傷者。（李忠一攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛遊覽車今天（16日）下午疑因煞車失靈衝撞蘇花公路山壁，晚間新北市長侯友宜前來宜蘭到醫院探視傷者，期間他聽到院方說明，得知一名重傷者急救不治，意外共釀成6死，讓侯友宜眼眶泛淚，他強調，新北市一定會全力協助。 侯友宜也感謝宜蘭縣長林姿妙，指在林坐鎮指揮下將傷害降到最低，新北的醫療、社會救助、民政體系全都在宜蘭幫助新北市民，協助受傷的市民度過難關，事後的民事、刑事相關問題，新北市會跟市民站在一起，協助善後及後續賠償相關問題。 鄰里花蓮行遊覽車撞山壁 新店復興里民眾苦等消息 23歲男模主動脈剝離猝死 醫揭3大致命風險 (中時 ) #侯友宜 #協助 #蘇花公路 #遊覽車 #山壁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 柔道國手酒駕超載 釀1死4傷 04:102021/03/16 社會新聞 男子翻越鐵欄杆遭路燈電死 瑞芳區公所判賠30萬元 12:382021/03/16 社會 新北5公車不繞行A8長庚醫院站 議員批侯友宜欺侮龜山人 14:222021/03/16 生活 台南黃姓交警輕生傳被霸凌 警方否認 18:232021/03/16 社會 國3白色小客車衝撞工程緩撞車尾端 車頭遭擠壓變形 16:462021/03/16 社會 紅燈右轉遭警攔抓狂 男握拳狂譙15句話慘罰萬元 13:552021/03/16 社會 黎家維》民進黨逼陳時中腳踏兩船 18:592021/03/16 觀點 30歲男友月收入6萬 女超狂精算：沒10萬我不敢結婚 10:142021/03/16 生活 【蘇花車禍】遊覽車撞山壁死傷慘 運安會趕赴現場調查 18:312021/03/16 社會 【蘇花車禍】遊覽車撞山壁 旅行社負責人趕赴現場處理 17:422021/03/16 社會 台鐵講不聽！海端事故後又見職安缺失遭停工處分 12:572021/03/16 生活 社會熱門新聞 【蘇花車禍】再添1死 遊覽車東澳路段撞山壁6死39傷 - 社會 【蘇花車禍】遊覽車過彎撞山壁 車身撞破大洞 6死39人輕重傷 - 社會 【蘇花車禍】里民花蓮遊6死39傷 阿公顧孫沒參加逃過一劫 - 社會 內湖保全墜電梯井慘死 監視畫面曝光 竟因這動作奪命 - 社會 【蘇花車禍】恐怖東澳段 11年前同路段 落石砸遊覽車墜海26死 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。