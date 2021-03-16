一輛遊覽車今天（16日）下午疑因煞車失靈衝撞蘇花公路山壁，晚間新北市長侯友宜前來宜蘭到醫院探視傷者，期間他聽到院方說明，得知一名重傷者急救不治，意外共釀成6死，讓侯友宜眼眶泛淚，他強調，新北市一定會全力協助。

侯友宜也感謝宜蘭縣長林姿妙，指在林坐鎮指揮下將傷害降到最低，新北的醫療、社會救助、民政體系全都在宜蘭幫助新北市民，協助受傷的市民度過難關，事後的民事、刑事相關問題，新北市會跟市民站在一起，協助善後及後續賠償相關問題。

(中時 )