蘇花公路16日下午發生重大車禍事故，已知造成6人不幸罹難，39人輕重傷，據金管會初步調查，此次旅行團的旅行業責任險、大客車乘客責任險、陸上旅客運送人責任險及強制車險，都是由華南產險承保，每人身故最高保額950萬元。

但責任險都必須要釐清事故責任歸屬，才能確定理賠金額，目前比較確定的是應該是強制車險身故理賠金200萬元、旅行社責任保險身故理賠金200萬元。

金管會表示，華南產亦已派員到場關懷保戶及提供必要的協助。

3月16日下午4時多，蘇花公路發生遊覽車撞山壁的重大車禍事故，保險局緊急調查，確定此次事故的所有保單都是由華南產險承保。

所有保單內容包括：一是強制車險每人身故保障200萬元；二是汽車客運業乘客責任保險，責任限額每人200萬元；三是陸上旅客運送人責任保險，責任限額每人350萬元；四是旅行業責任險，每一人死亡保險金額200萬元、醫療險20萬元。

(工商 )