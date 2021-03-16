內政部長徐國勇16日在立法院答詢時表示，建商將免計容積轉為公設販賣確實不應該，政府已全面檢討。營建署長吳欣修進一步指出，檢討方向有二：一是梯間、機電設備、逃生設施等免計容積常被改為KTV、健身房等設施，違反設置目的；二是停車位部分也有免計容積，將訂定更合理的規範，限縮彈性操作空間。

吳欣修表示，將儘速提出「建築技術規則」修正案，調整免計容積的合理額度，並訂出哪些樣態不適用，也就是限縮建築物免計入容積相關規定。

免計入容積的目的是要鼓勵開發商提供現代化住家環境必要的設施，免計容積依建築型態而有不同，但卻給了建商有操作彈性，也就是漏洞，免計容積項目常常違反設置目的。

有關免計容積，吳欣修說，機電設備空間、安全梯之梯間、緊急昇降機之機道、特別安全梯與緊急昇降機之排煙室及管理委員會使用空間面積之和，除依規定僅須設置一座直通樓梯之建築物，不得超過該基地容積的10％外，其餘不得超過該基地容積的15％。

而停車空間、獎勵增設停車空間及未設置獎勵增設停車空間的自行增設停車空間，得不計入容積總樓地板面積。

(工商 )