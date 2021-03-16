國銀存款加權平均利率連四跌，季減0.02個百分點，來到歷史新低，利息愈來愈薄，對此，遠東商銀Bankee社群銀行主打社群分享，提供推薦人與被推薦人2.6％活存高利，且初次嘗鮮主動加入也可獲體驗活存高利1.6％，創造存款的高利息收益。

遠銀表示，Bankee持續將數位帳戶產品線完整升級，針對初次主動加入嘗鮮族群，透過活動連結申辦Bankee數存帳戶，前將可獲半年內上限5萬元的1.6％高利活存，期限為6月底前，約是一般活存年利率的10倍，就算自認為是邊緣人、沒朋友，都可獲得高利。

其次是提供小資族群與網路分享族群賺取高利的需求，透過分享推薦碼推薦親友或網友加入，推薦人與被推薦人通通都可升級活存利率至2.6％，即半年內上限5萬元，截止期限也是6月底。遠銀指出，推薦分享是Bankee社群銀行的核心，透過社群分享成為圈主，成為網路分行經理的概念，當圈友越多社群圈存款越高，圈主能夠獲2.6％的額度越高，最高可達存款500萬元。

第三是存款超過百萬元的大額存款族群，遠銀說明，即使未符上述推薦人與被推薦人的條件，只要於Bankee數存帳戶存入至少100萬元，也可獲0.6％活存利率，且額度無上限，截止期限為今年底前，約是一般銀行大額定存牌告利率11個月定存0.15％的4倍。應是適合有資產的投資人使用，免於再為賺利息，辛苦將大筆定存拆單，分散不同銀行，作為資金停泊最佳的帳戶。

(工商 )