女子高中籃球劇《女孩上場》16日舉辦首播記者會，該劇從百位球員海選18位素人拍攝。飾演女主角張瑀希父親的張翰，和老婆林利霏育有3歲女兒「小翰寶」，他坦言自從當爸後，演父女戲特別有感觸。不過女兒很有主見，像是穿搭衣服、菜色擺盤等，還跟媽媽許願想要弟弟一起玩，但媽媽說自己生不出來，小翰寶竟轉頭對張翰說：「不然爸爸你生！」讓他哭笑不得。
《女孩上場》由蔡嘉茵、范姜泰基、張瑀希、徐瑞蔆、蔡佳芸、高倩怡、林小嬋、李蕙蓉、邱思婷、邱愷芯主演，為符合該劇90%客語發音，開拍前除了表演課，也得勤練客語。
女主角張瑀希曾為國泰女籃一員，父母皆為田徑選手，哥哥為知名旅日棒球投手張奕。頂著運動世家光環，她坦言起初並未主動表明背景，仍希望用實力爭取表現。她本身是體適能訓練師，戲劇處女秀中挑戰不少哭戲，某天甚至哭了8場戲，哥哥看劇照還虧她「哭得好醜」。而她從小被訓練要全力以赴，拍攝時導演卻要她「耍廢」，讓她一度情緒低落到落淚，無法接受自己這麼廢。
高倩怡目前就讀北藝大電影系，也有籃球底子，父親是棒球國手、王建民恩師，現任中信兄弟球團董事長高英傑，透露徵選當天其實發高燒，卻反讓她不緊張，順利通過徵選。她透露爸爸愛看劇，看完她演出片段，曾語重心長說「妳表現很好，可是會很辛苦，要加油」，感謝家人支持她走演藝路。她笑說爸爸蘋果下巴很深，幸好自己沒有。
擔任球隊教練的蔡嘉茵曾獲北影最佳新人、入圍金馬最佳新人，過去也是籃球體保生，為培養教練威嚴感，拍戲期間刻意疏遠、找碴女孩，殺青後才敞開心房聊天。飾演球員的女孩也都有打過HBL甲級的經驗，飾演隊長的徐瑞蔆則透露，最困難的不是連續投進球七、八球三分球，反而是如何「不投進球」，有場戲只是單純上籃，正式開拍卻連續7次沒進，害的攝影師來回跑7次，她崩潰說「全世界等我的感覺」。《女孩上場》22日起每週一、二晚間10點於客家電視台等平台播出。
(中時 )
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