《女孩上場》自百名籃球女孩培訓專業演員。（客家電視台提供）

女子高中籃球劇《女孩上場》16日舉辦首播記者會，該劇從百位球員海選18位素人拍攝。飾演女主角張瑀希父親的張翰，和老婆林利霏育有3歲女兒「小翰寶」，他坦言自從當爸後，演父女戲特別有感觸。不過女兒很有主見，像是穿搭衣服、菜色擺盤等，還跟媽媽許願想要弟弟一起玩，但媽媽說自己生不出來，小翰寶竟轉頭對張翰說：「不然爸爸你生！」讓他哭笑不得。

《女孩上場》由蔡嘉茵、范姜泰基、張瑀希、徐瑞蔆、蔡佳芸、高倩怡、林小嬋、李蕙蓉、邱思婷、邱愷芯主演，為符合該劇90%客語發音，開拍前除了表演課，也得勤練客語。

女主角張瑀希曾為國泰女籃一員，父母皆為田徑選手，哥哥為知名旅日棒球投手張奕。頂著運動世家光環，她坦言起初並未主動表明背景，仍希望用實力爭取表現。她本身是體適能訓練師，戲劇處女秀中挑戰不少哭戲，某天甚至哭了8場戲，哥哥看劇照還虧她「哭得好醜」。而她從小被訓練要全力以赴，拍攝時導演卻要她「耍廢」，讓她一度情緒低落到落淚，無法接受自己這麼廢。

蔡嘉茵（右）與高倩怡（左）在《女孩上場》飾演母女。（客家電視台提供）

張瑀希（右）與高倩怡（左）都出身棒球世家，跨足籃壇及演藝。（客家電視台提供）

高倩怡目前就讀北藝大電影系，也有籃球底子，父親是棒球國手、王建民恩師，現任中信兄弟球團董事長高英傑，透露徵選當天其實發高燒，卻反讓她不緊張，順利通過徵選。她透露爸爸愛看劇，看完她演出片段，曾語重心長說「妳表現很好，可是會很辛苦，要加油」，感謝家人支持她走演藝路。她笑說爸爸蘋果下巴很深，幸好自己沒有。

擔任球隊教練的蔡嘉茵曾獲北影最佳新人、入圍金馬最佳新人，過去也是籃球體保生，為培養教練威嚴感，拍戲期間刻意疏遠、找碴女孩，殺青後才敞開心房聊天。飾演球員的女孩也都有打過HBL甲級的經驗，飾演隊長的徐瑞蔆則透露，最困難的不是連續投進球七、八球三分球，反而是如何「不投進球」，有場戲只是單純上籃，正式開拍卻連續7次沒進，害的攝影師來回跑7次，她崩潰說「全世界等我的感覺」。《女孩上場》22日起每週一、二晚間10點於客家電視台等平台播出。

《女孩上場》是導演吳宗叡自一張苗栗高商女籃隊向鄉親致謝的新聞照片而得的創作靈感。（客家電視台提供）

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