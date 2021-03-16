桃園航空城如火如荼推動，藍綠議員聚焦物價上漲，營建成本增加，恐負債重建，也點出交通用地及水利用地協議價購金額應調漲，避免「相對剝奪感」。桃園市長鄭文燦強調市府已提出10大優惠方案，徵收補償費增加230億元，每年7月評點計值也都會依物價總指數調整。

大園在地議員藍營徐其萬和綠營游吾和，指營造工程物價指數不斷提升，去年12月到今年1月物價已上漲7％、評點約差1元，將造成航空城搬遷戶負擔提高，影響優先搬遷者的權益，待明年底抽籤配地、2023年恐要負債蓋房，要求調高評點，更應依法制調整，不管誰當市長都不會影響拆遷戶權益。

公督盟祕書長江裕福也率航空城徵收戶赴議會聆聽，並到議會外拉白布條高喊「我要一個家，我不要負債重建」抗議補償金額不符重建成本。議員郭麗華和劉勝全則指出，非都計內的道路，有許多是早期民眾捐地的道路，卻比周邊農地少1萬，提醒市府徵收時，不要讓地主有「相對剝奪感」。

鄭文燦說，航空城優先區有加碼25％的拆遷補償費，加上租金補貼80萬及2次的人口搬遷費，1月進場複估時已反映物價，目前複估後重建價格的補償金平均有達10萬元以上，強調祭出10大優惠後，補償費從430億元提升至660億元，增幅約56％，遠高於區段徵收工程所增加的幅度，而且每年評點計值都會依照當年7月主計總處公布營造工程物價總指數調整、9月實施，市府會衡酌法規適用問題，若有特殊狀況專案處理。

鄭文燦也提到，非都的基層道路，如果供公眾使用，土地估算的價格要高於旁邊的農地，如有個案，會請地政局依此原則調整。

劉勝全也點名，航空城邊界部分交通用地以及非都土地未納入航空城開發案範圍，未來可能面臨部分道路是私有道路的問題。對此，鄭文燦表示，市府推動草漯重劃區開發案時也遭遇類似情況，當時重劃邊界位在道路中心點，另一半道路土地未納入，後續才納入處理，考量未來航空城也可能面臨類似情況，會根據個案處理，包括海山路等未納入土地都將納入徵收範圍。

(中時 )