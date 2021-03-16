記憶體模組廠宇瞻(8271)宣布推動DDR5生態鏈聯盟，擘劃DDR5全產品線發展藍圖，涵蓋伺服器、工業級、消費型、電競等四大類別。為加速量產計畫，宇瞻與策略夥伴緊密合作，串聯晶片、關鍵零組件、測試軟體與SPD燒錄器廠商，成功整合DDR5關鍵技術。

宇瞻表示，DDR5記憶體已完成JEDEC最新版本認證測試，付諸量產指日可待，未來將率先導入DDR5技術早期採用者，如企業與資料中心伺服器、人工智慧(AI)、高速運算、高階筆電、創作者電腦(Creator PC)與電競等應用市場。宇瞻DDR5亦支援英特爾及超微下半年推出的新一代處理器。

宇瞻總經理張家騉表示，推動DDR5記憶體技術應用落地，除了平台支援外，零組件整合與測試的重要性也不容小覷。在開發最新DDR5記憶體的過程中，宇瞻發展DDR5生態鏈聯盟，從DRAM晶片、中央處理器、主機板、關鍵零組件如PCB、電源管理IC、SPD Hub、溫度感測器等，再到測試軟體與SPD燒錄器，以群策群力的方式整合DDR5關鍵技術完成驗證，加速上下游夥伴技術發展與深化，成功打造目前市場上最接近量產的DDR5記憶體。

DDR5記憶體頻寬為DDR4的二倍，傳輸速率若以初期的4.8 Gbps計算，較目前DDR4的3.2 Gbps增加50％。除效能顯著提升外，DDR5記憶體在容量、穩定度與省電效率亦有良好進展。

宇瞻最新DDR5記憶體將以UDIMM模組規格首發，伺服器RDIMM及筆電SODIMM等規格也緊隨其後，支援英特爾第12代Core處理器Alder Lake，以及英特爾年底推出的伺服器處理器Sapphire Rapids，亦支援超微Zen 4架構Genoa伺服器處理器。

宇瞻表示，布局DDR5記憶體產品線，可望於訴求高效能的應用市場多點開花，不僅助力市場提早採用最新、更高效能的DDR5記憶體，更與策略夥伴共創新商機。依照DDR5支援平台的發表時程，宇瞻預估將於今年下半年開始DDR5送樣，並於明年逐步進入DDR5量產計畫。

(工商 )