任家萱（Selina）16日出席眼鏡代言活動，她形象清新，深受廠商喜愛，目前手握8項代言，粗估吸金4000萬元。Selina的前夫、律師「阿中」張承中與尹馨交往約2年已低調分手，Selina透過媒體才得知該消息，隨即送上關心，詢問阿中目前還好？阿中回覆：「還好。」Selina也向阿中開玩笑：「又被拍到什麼？」

Selina表示與阿中至今仍會聯繫，雙方都是有很重要的事才會聯絡，但阿中每次有什麼事情，媒體總會來問回Selina，她總是大方回應，也認為2人曾有過一段婚姻，互相關心是很正常，Selina溫暖：「幾世的因果，換得今世的姻緣。」

Selina今年39歲，2016年與阿中離婚後，近年皆單身享受生活，近來春天來臨，她開始露營、爬山，至於感情狀況，似乎春天也來了，她分享近來有個年紀比她小的男生，對她頗有好感，對方年紀跟妹妹任容萱相似，約32歲，Selina覺得男生比女生幼稚，喜歡年紀大一點的男性，「我心是很開闊，但很忙也沒時間單獨出去。」

她與對方還在認識階段，連私人電話也沒有互留，若未來被拍到2人出去，她打趣說：「我不會承認，就算被拍到在床上也不認。」至於好姐妹田馥甄、Ella知情？Selina笑說：「她們也是吃瓜（看戲）。」

今年是S.H.E成軍20周年，Selina透露目前沒有慶祝活動，感性：「希望大家也不要太期待或是太失望，對我們而言，現在生活步調都是很滿足。」田馥甄將在30日歡慶38歲生日，她們早已留下時間來慶祝。

Selina的愛犬Pinky日前逝世2周年，她剛好在露營中度過，當天夜深人靜忍不住崩潰大哭、抒發情緒，她憶起在Pinky逝世週年前，剛好在上教練課，教練替她放鬆肌肉時，突然想到Pinky，加上肌肉很痠痛，讓她淚崩，教練傻眼，她笑說哭完下一秒就笑出來，自虧：「我好戲劇化。」

(中時 )