中央氣象局預報顯示，明(17)日各地大多為晴到多雲的天氣，只有花東有零星降雨機率；氣溫部分，東半部高溫約27度，西半部高溫普遍在30度以上，南部高溫甚至高達34度左右；不過周六(20)晚間開始鋒面通過加上東北季風增強，北部、東半部轉為有局部短暫雨的情況，白天高溫與這幾天相比降幅10度以上，提醒民眾多加留意。
預報員官欣平表示，這幾天天氣大多類似，明天全台各地晴到多雲，一直到周六都差不多，周四(18)東北部、北部山區以及基隆北海岸有局部短暫雨機率，周六晚上到下周日(21)由於鋒面通過和東北季風增強，21日白天有明顯溫差。
氣溫方面，明天普遍偏暖，東半部高溫約27度，西半部高溫普遍在30度以上，南部高溫甚至高達34度左右；不過21日起北部白天高溫降至19到22度，中部以北、東半部低溫約14到16度，屆時北部、東半部轉為有局部短暫雨的情況，中南部山區也有零星降雨情形，預計東北季風將影響到下周二(23)，總體而言北部溫差感受最為明顯，提醒民眾多加留意。
氣象局也指出，20日前西半部、金馬地區仍要注意霧或低雲出現影響行車視線，由於周末天氣的轉變以北部為主，中南部水庫依舊沒有雨水挹注的跡象。
(中時新聞網)
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