畢業季即將來臨，為因應青年學子尋職就業需求，勞動部於3月29日啟動Youth職涯就業諮詢平臺，由線上專業職涯顧問團陪你打造優勢職涯，並於各地辦理職涯講座、職場參訪、徵才等活動，協助青年職涯大步走，順利轉銜就業市場，成就大職志。

依勞動部去年「15-29歲青年勞工就業狀況調查」，青年初次尋職時，不知道適合做哪方面工作的比例占2成5以上，為使青年朋友釐清職涯方向，勞動部青年職涯發展中心(YS)運用職涯諮詢、職業適性測驗、履歷健檢、模擬面試、職涯講座、團體課程、職場參訪體驗、職業訓練及就業服務資源等職涯錨定八式，協助青年規劃職涯藍圖，錨定職涯，對職涯相關活動有興趣者可上YS官網查詢。另自2月下旬起已於「台灣就業通」網站，陸續辦理5場線上就業博覽會，並補助大專校院3月至6月期間辦理90場校園徵才活動，以協助青年就業。

考量青年擅於運用網路的習慣及提供多元化的服務模式，今年度專為青年建置Youth職涯就業諮詢平臺，預定3月29日青年節正式上線，青年朋友們有職涯諮詢需求，可不受地點限制，在台灣就業通網站「Youth職涯就業諮詢平臺」完成預約後，將由專業的職涯顧問，提供線上1對1諮詢，協助探索職涯目標、了解產業趨勢、診斷履歷自傳、提升面試技巧、強化職場適應及溝通能力等。

勞動部為使青年朋友掌握更多職涯相關資源，提前預告「第51屆全國技能競賽」預定於今年9月底於高雄展覽館盛大辦理，展館內將設置職涯發展區，結合科技設備以有趣的互動方式，引導民眾探索人格特質、發掘職業興趣、盤點自我能力，將職涯目標具象化，使民眾獲得職涯認識與啟蒙，活動內容正建置中，可先搜尋2020國家技能週官網。

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