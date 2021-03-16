仲琦科技(2419)16日召開董事會，通過去年財報，每股稅後盈餘0.87元，卻大氣的配出1元現金股利，派發率高達114.94％，殖利率也高達4.16％。

仲琦16日公布去年財報，經結算去年營收為102.78億元，較前年的103.25億元略減0.5％，不過歸屬於母公司業主之稅後純益約為2.8億元，卻較前年的2.2億元，年增27％，經換算去年每股稅後盈餘達0.87元。由於獲利逆勢成長，仲琦董事會大喜，除從保留盈餘配發0.66元現金股利外，又加碼從資本公積配發0.34元現金股利，合計配發現金股利1元，以16日收盤價24元計算，殖利率約4.16％。

展望未來，仲琦指出，網通消費市場對寬頻上網的需求不僅強勁而且多樣。從有線的同軸電纜、光纖到無線的5G、低軌衛星通訊，仲琦都積極參與，並同步拓展相對應的產品線。未來的走向將朝「終端的整合，收斂在雲端」前進，並搭配APP，形成完整、便利的用戶體驗。在市場面部分，仲琦除了鞏固既有的運營商市場外，也將著力於電商，發展數位行銷。未來如何在內部強化供應鏈數位化，確保出貨達交順暢，將會是今年營運成長的關鍵指標。

至於市場關切的缺料問題，仲琦也表示，近期全球原物料市場運費齊漲，確實對製造商成本有著極大的壓力，仲琦採取的策略就是積極與終端客戶溝通，以尋求雙贏的局面。

(工商 )