鴻海(2317)新一季度的法說會16日拍板，確定在3月30日舉行，因考量到疫情因素，本次法說會決定電話會議方式進行，由於之前鴻海已先釋出對第一季的展望，預料此次的法說會將放在現況的更新上，屆時除揭露去年財報外，電動車以及近期積極佈局的越南、印度市場以及一波三折的威州新進度，都會是法人關注的焦點。

鴻海新一季度的法說會選在第一季季底舉行，由於鴻海早在2月公告營收已先行釋出對第一季的展望，包括單季營收估季減逾15％，惟年增亦超出15％，至於四大產品線均將季減，其中消費性電子產品、雲端網路產品、電腦終端產品均將季減15％、僅元件及其他產品衰退幅度較小，估季減幅度約10％，不過相較於去年同期來看，四大產品線均會成長，其中消費性電子產品、元件及其他產品估年增15％以上，雲端網路產品、電腦終端產品也會有10％的年增。

由於今年首季展望已提前破梗，反倒讓去年財報成了焦點，鴻海去年拜iPhone 12助攻，不光12月合併營收首次突破新台幣7000億元大關，達到7137.8億元，也連帶推升去年第四季及全年營收來到2.01兆元、5.36 兆元，一舉寫下單月、單季、全年營收創高的佳績，也使得市場對鴻海即將上繳的去年財報能否比照營收再創高，市場充滿期待。

除了財報是一大亮點外，市場聚焦的電動車市場一直是鴻海法說會永不退燒的話題。繼鴻海集團董事長劉揚偉在二月底透露，截至二月底，只花了四個月時間來招募新血的MIH電動車平台聯盟，不僅會員數已逼近900家，也即將在今年第四季發表一款電動巴士以及二款乘用車車款，會員數會否在3月底破千，或是還有其他新進展也備受期待。

鴻海近年加快海外佈局，包括印度、越南都是重點市場，其中尤以越南市場成長速度最為驚人，據越南媒體推估，富士康2019年在越南營收規模僅30億美元，但去(2020)年已翻倍成長至60億美元，今年預計營收規模有望突破百億美元、未來3到5年內，甚至還有機會上看400億美元。

至於風波不斷的美國威州投資案現仍在協商中，劉揚偉先前在開工時曾指出，集團現與威州經濟發展公司(WEDC)溝通的很順利，新合約有望在6月前洽定，至於會否如外電建議轉做電動車、或是朝量子電腦轉型，就待鴻海法說會說分明。

(工商 )