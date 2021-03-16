宏碁旗下資安服務廠安碁資訊(6690)去年度營運交出營收、獲利雙創IPO來新高，每股盈餘(EPS)為4.93元，董事會並擬配發每股3.5元股息，配發率逾七成，亦優於往年水準。

安碁資訊2020年度累計營收8.03億元，年增25％，毛利率及營益率分別達40％、12.5％，全年稅後淨利則有21％年增、來到0.82億元的歷年新高。惟因股本放大、EPS為4.93元，不若前一年度的5字頭表現。

針對去年度的盈餘分配，安碁資訊董事會亦通過擬將配發每股現金股利3.3元，及股票股利0.2元，加計每股共3.5元股利，配息率達71％，優於往年六成的配發率。

展望今年營運，安碁資訊總經理吳乙南看好金管會持續加大針對金融相關產業的資安行動方案政策，將進一步擴大含括銀行、證券與保險業之稽核力道，另一方面，製造業的資安強化也在過去兩年間，因多有具指標性的科技及傳產業者遭駭案件而更受到重視，加上隨著5G及AIoT技術發展，今年起預期會有更多應用逐步落地，都將為安碁資訊帶來擴大業務範疇的好機會。

此外，在海外業務拓展的進程上，安碁資訊除已新增在印尼的在地合作夥伴，在泰國也加入新簽約客戶，同時亦有潛力客戶皆已進入測試階段，預期後續將有助累積開發多則SOC維運的關聯規則，加速安碁資訊朝向資安區域聯防、同時快速擴展海外市場布局的目標前進。

不過，吳乙南也多次指出，在整體資安市場的專業人力供需上，目前仍是需求強勁、但供應明顯不足的失衡狀態，因此安碁也將針對資安教育訓練業務，在今年規畫執行新布局，以透過成立資安教育訓練單位的培訓方式，協助企業機構從管理層到第一線的資安人員能有更多資安防禦及管理經驗，同時亦可擴大安碁資訊的資安服務項目，增添營運動能。

(工商 )