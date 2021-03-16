韓國一位電視劇女編劇今(16日)驚傳與母親墜樓身亡，於中午12點多被發現雙雙陳屍在高陽市某大樓的花圃中，警方目前正調查詳細死因。

據當地警方透露，警方今日接獲報案，稱在高陽市社區花圃內有2名女性倒地，待警方趕至現場時，確認2人已身亡。據悉，這2名死者為母女關係，母親今年70多歲，而女兒則是40多歲的電視劇編劇。

警方更調閱監視器畫面，確認女編劇與母親是主動翻牆墜落，目前仍在調查具體經過。

韓國演藝圈近來噩耗不斷，知名女諧星朴智宣去年11月也被發現與母親陳屍家中，享年35歲。警方現場更發現疑似由朴智宣母親所寫的遺書，內容提及朴智宣因罹患皮膚病非常痛苦，最近更因治療其他疾病，使得皮膚病惡化，讓女兒更加難受，所以她不忍女兒一個人離開世界，對老公很抱歉。

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