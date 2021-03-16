英國今天將公布後脫歐時代外交政策布局，預料放眼印度、日本和澳洲，與印太地區國家提升關係，並與中國在氣候變遷等議題合作。英國外相表示，英國不應有和中國冷戰的舊思維。

這份自30年前冷戰結束以來，英國最大的外交與國防政策檢視，將由英相強生（Boris Johnson）稍晚於下議院公布。英國政府表示，這是一份因應印太地區「逐漸成為世界地緣政治中心」，要與這個地區增進關係的政策。

英國廣播公司（BBC）報導，外相拉布（Dominic Raab）表示，英國將與中國在氣候變遷等議題上進行合作。他也警告，英國不應該發展出「冷戰思維」。

拉布接受BBC廣播節目訪問時表示，英國和中國的關係有「正面」方向，像是貿易和投資；同時，若沒有中國的合作，不可能想要在氣候變遷上有進展。

不過他也表示，確實仍有困難的議題，像是要如何保護英國的企業機密與電信基礎建設。拉布接著話鋒一轉表示：「我不認為和中國落入舊式的冷戰思維是一種可行方式，這不合理。」

英國多年來在世界的定位都被視為歐洲聯盟的一員，以及與美國有特殊關係。經歷脫歐後，英國正試圖找到新的全球角色，尋求與經濟正在快速成長的地區促進貿易、安全與外交合作；同時間，英國與主宰亞洲的中國之間的關係，也需要重新調整。

拉布告訴「天空新聞網」，英國將會「校正」對中國政策，希望能在與中國貿易，以及維護人權等基本民主價值之間取得平衡。他表示：「我們永遠不會屈服，不會放棄為我們捍衛的價值挺身而出。」

(中央社)