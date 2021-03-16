美式賣場好市多（Costco）販售許多高CP值的商品，深受民眾喜愛，不過賣場也存在一些商品讓消費者敬而遠之。一位女網友表示，近日在好市多採買時，被迎面而來的路人猛盯，以為對方是嫌她包包太亂被嚇到，沒想到下秒對方突然轉身拍肩「吐10字」，讓她瞬間糗爆。貼文馬上引起熱議，網直呼「遇到好心人了！」

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上表示，今天（16日）逛內湖好市多時，被路人搭訕的趣事。原PO指出，她在賣場上被一位擦身而過的客人迎面猛盯，當她正心想是不是包包太亂嚇到對方，下秒卻突然被對方拍肩膀說，「肉包跟水餃很雷，請三思。」對此，原PO坦言，「原本想說沒吃過試試看，聽他講完就默默拿回去放了」。

貼文一出，網友卻暴動直呼「遇到好心人了！」、「好人好事代表 」、「媽呀你遇到佛心路人耶」、「妳平常一定有做好事」、「他是好人幫妳省了荷包」。原來，網友指出，原PO購物車內的肉包和水餃是公認「很雷」的食物之一，除此之外，襪子也因為容易鬆掉，也常常上榜踩雷商品。

一位女網友採買時，被迎面而來的路人猛盯，以為對方是嫌她包包太亂被嚇到，沒想到下秒對方突然轉身拍肩「吐10字」，讓她瞬間糗爆。網直呼「遇到好心人了！」（示意圖／本報系資料照）

網友表示，「那個肉包我買了也是沒吃完，妳遇到好心人」、「妳拿7樣東西就有3個是出了名的雷包...」、「好心路人怕購物車雷到炸開」、「妳真的遇到好心人，肉包真的有夠可怕」、「狗不理包子，神秘口味水餃，比你阿嬤肚子還鬆的襪子」、「襪子很容易就鬆了包子跟水餃真的是大雷」。

不過也有網友指出，對於賣場商品人各有所喜好，認為買回去的CP值還是很高，能夠持續存在賣場上，肯定有它一定的價值。「成長環境不同，他的雷未必是你的」、「水餃我覺得對得起那個價位」、「肉包我覺得還可以算是很划算」、「水餃我覺得不錯耶，一分錢一分貨，可以接受」。

(中時新聞網)