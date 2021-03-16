「法新社」（AFP）16日報導，美國國防官員指出，拜登政府將在對中國大陸政策上更為謹慎，因為若在軍事上對其逼迫過頭，將讓北京以此當作藉口，做出更多不利於台灣的行為。

這名不願透露姓名的資深美國國防官員告訴「法新社」，拜登政府認為在目前局勢下，中國大陸武力侵略台灣「對任何人都沒好處」，但如果美國在軍事上「做得太多、推得太急」，會讓北京獲得做出激烈回應的藉口，反而對台灣不利，故強調須審慎維持此類政策的平衡。

美國近期才強調，中國大陸軍事現代化持續加速，已對台灣構成日益嚴重的威脅。美國印太司令戴維森上將（Philip Davidson）9日才在參議院軍事委員會中表示，中國大陸有意壓倒美國，成為亞洲、甚至全球等級的霸權，而台灣已成為此過程的試金石，最快6年內便可能武力犯台。

雖然此言論已遭北京駁斥，但另1名美國國防官員指出，即使是在新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重的2020年，中國大陸仍有25艘作戰艦成軍，且都是巡洋艦（此指武裝與噸位為巡洋艦等級的055級驅逐艦）、驅逐艦、巡防艦、兩棲艦、彈道飛彈潛艦等主力作戰艦，並未以巡邏艦等小船充數。

這名國防官員也認為，北京去年底宣布2027年是共軍現代化的「新中期里程碑」，是一個可以多加思考的時間點，因為這比先前宣布的提前了8年，大陸國家主席習近平的第3任期也可能在該年度結束。不過這名官員也承認，外界不應對北京釋出的訊息照單全收，否則將增加誤判情勢的風險。

(中時新聞網)