2月剛進軍紐約時裝周的設計師郭瑋，作品大秀在2021秋冬台北時裝周正式登場，17LIVE全程直播，而LIVER莉子Liz和劉恬君（甜甜）挑戰T台，特派員Alice沐容也深入後台直擊，全台最高齡的89歲直播主、配音界始祖鐵孟秋爺爺應邀擔任觀秀嘉賓帥氣現身。

值得一提的是，83歲金馬影后陳淑芳，體現活到老、學到老的精神，把時尚處女秀獻給台北時裝周該場發表會，她坦言緊張到前晚失眠，一早還突發奇想試圖偷偷關機落跑，「可是我來了沒有後悔，還很開心，同學知道我要走秀，都說妳真的很敢耶。」她還萌生挑戰直播的念頭，因為在大秀結束後，與多年不見的資深演員鐵孟秋驚喜重逢，兩人曾於1974年合作電影《中國怪談》，多年不見興奮寒暄，她一度感動紅眼眶。

設計師郭瑋（左起）開心促成陳淑芳及鐵孟秋兩位老友重逢。（17LIVE提供）

設計師郭瑋表示：「我認為直播是傳遞訊息的方法之一，不會被限制在任何形式，換言之直播是一個內容形式多元的傳遞訊息方法，並帶有即時性及不可改變的本質，這點跟我們時裝秀很像，一旦播出去就覆水難收，所以必須很努力做足前置準備，讓成果可以盡善盡美。」並提及透過這次合作，看到更多可能性。

(中時 )