民眾可親自體驗「滅火盤滅火」、「濃煙逃生體驗」活動。（大甲鎮瀾宮提供／陳淑娥台中傳真）

民眾可親自體驗「滅火盤滅火」、「濃煙逃生體驗」活動。（大甲鎮瀾宮提供／陳淑娥台中傳真）

根據內政部消防署統計，全台火災1年將近2萬3000件，正德防火與大甲鎮瀾宮進行跨界合作，推出輕巧、強效、環保的家用滅火器，通過國家38道檢驗標準，16日舉行過火儀式，民眾住宅若擁有該滅火器，猶如媽祖無時無刻坐鎮家中，守護家人生命安全，深受許多信徒及的民眾熱烈迴響。

今日上午正德防火董事長郭貴蓉、鎮瀾宮董事長顏清標與副董事長鄭銘坤，特別在鎮瀾宮舉行「大甲媽強化液滅火器」過爐儀式及愛心認購活動，並在宮前廣場舉辦免費消防體驗營，民眾可親自體驗「滅火盤滅火」、「濃煙逃生體驗」活動，現場也設有許多攤位，包括「消防知識互動有獎」、「陽光基金會愛心義賣」等，希望讓大甲在地民眾、學生都能夠更加認識居家防火的重要性。

顏清標表示，現在許多人都不太認識滅火器的使用方法，也不知道家裡自備家用滅火器的重要性，其實只要觀念正確，設備到位，緊急時刻才能第一時間自救和救人，希望透過媽祖的庇佑和加持，「大甲媽強化液滅火器」能保庇民眾和家園平平安安，也期盼一起來推廣正確的火災知識，減少居家火災。

郭貴蓉指出，希望透過長期舉辦「消防體驗營」，推廣居家防火教育，讓更多民眾了解居家火災可怕性，並學習「預防火災、撲滅火勢、火場逃生」正確觀念，提升大眾消防安全意識。

正德防火也響應公益，只要愛心認購「大甲媽強化液滅火器」，正德防火就捐出20％給陽光基金會，作為「預防燒傷宣導基金」，邀請民眾一起盡一份心力，關懷燒燙傷友，給予加油及鼓勵讓他們走出陰霾，重拾陽光自信。

(中時 )