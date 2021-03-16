桃園市長鄭文燦16日表示，保護藻礁的態度從來沒有改變，強調目前癥點在外海下10公尺是否有藻礁，中央部會認為已無法行光合作用，這部分尊重專業，不論是否要做三接，都不影響他保護藻礁決心，未來大潭段將提列適當保護等級如「野保區」或「地質公園」，白玉藻礁也會編預算調查，讓藻礁共存。

「畫設自然保留區或自然地景，三接就要立刻結束，這跟中央政策是直接對撞！」鄭文燦表示，「自然地景」跟「自然保留區」是不得進入，就連學術研究也要申請核准，地方居民也反對，所以大潭段不會畫設為自然地景，市府正在跟海保署研究，要把大潭段也列為「野生動物保護區」或「地質公園」，市府會選擇一個適當的保護等級。

鄭文燦說，上任後盡其可能把藻礁保護的範圍擴大，2015年依照《濕地法》畫設的「許厝港國家級濕地」面積961公頃、海岸10.5公里，依照《文資法》畫設「草漯沙丘地質公園」面積284公頃，連同依照《野保法》畫設的「觀新藻礁保護區」面積315公頃，藻礁海岸4.3公里，扣除砂埋及牡蠣礁的海岸，桃園市27公里藻礁海岸已經有86.7％納入保護。

鄭文燦強調桃園是目前各縣市政府在海岸保護做最多的縣市，還成立專責單位「海岸管理處」，大家過去對於藻礁及海岸生態不夠了解，觀旅局也推動藻礁小旅行

「如果藻礁海岸全部破壞完畢，立法院如何到藻礁海岸勘查呢？」鄭文燦直指三接工程都在外海，外海是主要的接收港，應該去評估接收港對於生態的影響，因為海保署也有委託海洋大學調查，如果大家對於調查報告有不同的意見，也可以再委託專業單位調查。

鄭文燦說，目前能源轉型到了一個需要把天然氣發電增加比例的階段，不論是藍綠執政，從馬總統到蔡總統，都是一個沉重的負擔，希望公投成案後，要攤在陽光下討論，畢竟理性討論才能夠釐清各種問題，不需要對立、也不需要否定，不同方案之間沒有好壞的差別，只有哪個方案在我們各種價值的權衡裡面最好，不同的環保方案之間不要互相否定。

藍營質疑藻礁未納自然地景，引爆海委會和桃園市互踢皮球，鄭文燦數度重伸「觀新藻礁要保護、大潭藻礁要調查」，中油施工有無破壞藻礁，他也公開要求環保署調查開罰。

(中時 )