昔玉女掌門人陳德容當年憑著《梅花烙》、《一廉幽夢》紅極一時，成為瓊瑤劇首席女星，去年驚傳豪門婚變，她也坦言2019年已和地產富商王贊策離婚，而46歲的她保養得宜，脫俗氣質多年來都沒變，近日，她曬出一系列美照，狀態好到令網友震驚不已。

陳德容在微博曬出一組白色系寫真，寫下「好喜歡白色，簡簡單單」，只見她穿上白色削肩洋裝，一頭長直髮配紅唇，仙氣爆表，更令人驚豔的是，身材完全沒走樣的她，仍保有纖細蠻腰和四肢，完全看不出46歲，讓網友都驚呼，「這氣質簡直絕了」、「女神穿什麼都好看」。

陳德容46歲狀態依舊維持相當好。(圖／翻攝自微博)

陳德容外型看不出年紀。(圖／翻攝自微博)

其實，之前三八婦女節時，陳德容也曬出一組黑色系寫真，並寫下「誰說女生不能扮酷耍帥？不迎合誰的審美，女力時代，有妳有我！」穿上黑色羽毛西裝的她，展現酷帥幹練一面，同樣受到好評。

陳德容今年推掉已錄2期的大陸真人秀，返台參與電影《山中森林》拍攝，在片中飾演大哥的女人，不僅有親密戲，還要飆髒話，對她來說是從影以來的大尺度。

而恢單後的感情狀況，坦言還是會期待，「但是要心動也沒有那麼容易了」，認為談感情比經營事業更難，「工作我還可以掌握，但是交男朋友，適不適合、來不來電怎麼知道，重心擺在工作比較好」，雖然有很多人追求，但目前還沒有遇到下一位。

(中時新聞網)