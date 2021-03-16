麗寶熱氣球夢想節將於兒童連假登場，每日繫留人數有限，已開放線上預購。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

為滿足中部人搭熱氣球願望，麗寶樂園渡假區將於4月2日至11日舉辦「麗寶熱氣球夢想節」，繫留升空一天共有兩場次。麗寶樂園渡假區指出，因每日開放可搭乘人數有限，即日起官網推出預購套票，民眾若不想舟車勞頓到台東搭乘，手腳得要快。

麗寶樂園渡假區副總王永豪指出，為了讓讓台灣西部也能有具規模的熱氣球活動，特別於4月2日至11日，將在緊鄰麗寶Outlet Mall二期的落羽松大草原舉辦熱氣球夢想節。

熱氣球繫留升空共有兩場次，分別為上午06：00-08：00、下午場16：15-18：15，身高110公分以上才可搭乘，因活動受天氣條件影響，僅開放上午場接受官網預定，下午場須由專業人員當日評估可搭乘人數，才開放現場購票。

麗寶樂園渡假區指出，即日起官網開放遊客預購熱氣球繫留套票、住房專案；民眾在麗寶Outlet Mall 3月27日至4月11日全館當日消費滿額，即贈熱氣球繫留體驗券。遊客也可直接入住麗寶福容大飯店，繫留搭乘上午場次，還有專車接至熱氣球會場。

麗寶樂園渡假區表示，熱氣球夢想節，為感謝遊客響應，每人只要付$100入場清潔費，就送麗寶樂園門票、天空之夢摩天輪門票、麗寶國際賽車場卡丁車、麗寶福容大飯店餐飲或SPA四種消費各$100抵用券

另外，第三屆麗寶小小藝術家繪畫比賽活動徵件開跑，本屆以熱氣球夢想節為題，最大獎將招待水陸雙樂園1整年免費玩，歡迎小朋友用著色、繪畫、寫生等方式，把心中的熱氣球夢想揮灑在畫布上。

(中時 )