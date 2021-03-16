知名觀光景點清水鬼洞即日起重啟開放，市府提醒民眾配合防疫措施，落實實名制並佩戴口罩。（台中市建設局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水鰲峰山公園內的知名觀光景點清水鬼洞，由於年前因疫情嚴峻暫停開放參觀，目前因疫情已趨緩，即日起再度「鬼門開」。建設局長陳大田提醒，請民眾配合防疫措施，落實實名制並佩戴口罩。

建設局長陳大田表示，清水鰲峰山公園內的知名觀光景點清水鬼於2019年整修完工開放後，每日吸引許多遊客前來，開放不到2年就已成為熱門景點，累積超過6.5萬人次造訪。

陳大田指出，由於坑道屬於密閉狹窄空間，先前因新冠疫情嚴峻，於農曆年前暫停開放參觀，避免飛沫或接觸傳染。因考量目前國內疫情暫趨穩定及民眾參觀需求，即日起開放參觀，坑道為密閉空間，仍請民眾配合防疫措施，落實實名制、佩戴口罩、保持適當社交距離、落實勤洗手以維護參觀安全。

黃姓民眾得知鬼洞再度開放參觀後直呼很開心，他說，之前只要與家人來鰲峰山遊玩時，一定會造訪鬼洞，年前因疫情關係暫時不對外開放，他們少了一處景點可去，現在終於能夠進入鬼洞探訪。

建設局表示，清水區鰲峰山公園東北側的橫山戰備道興建於1944年，是日據時期的軍事地下戰備坑道，全長約420公尺，坑道內四通八達、冬暖夏涼，兩側壁為鵝卵石、鋼筋及混凝土構成，非常堅固。

清水鬼洞因安全設施不足於2017年封閉，進行修繕工作，特別增加照明、消防、通風及監視器等設備，自2019年4月重新開放參觀，雖然目前已無軍事用途，但依舊能感受當年戰爭緊張的氣氛。

(中時 )