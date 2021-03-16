侯友宜晚間8時許趕往宜蘭博愛醫院探視傷者。（新北市新聞局提供）

侯友宜晚間8時許趕往宜蘭博愛醫院探視傷者。（新北市新聞局提供）

新北市新店區復興里里民旅遊今在蘇花公路發生車禍，釀6死多人受傷；新北市長侯友宜晚間8時許趕赴宜蘭博愛醫院、聖母醫院探視傷者，並致贈每人5000元慰問金，侯表示，發生這麼重大慘痛的車禍，真的感到非常難過，目前公路總局及交通單位在鑑定肇事原因中，等鑑定出來以後，會從嚴追究相關責任，「新北市一定會跟市民站在一起，協助市民處理後續的賠償問題。」

侯友宜表示，目前已知有6人死亡、11人重傷、13個中傷、14個輕傷，感謝消防局、衛生局以及民間團體在第一時間趕到現場搶救新北市民，他在第一時間聽到消息，特別麻煩縣長林姿妙全力搶救，非常感謝林縣長帶領著團隊坐鎮指揮，把傷害降到最低。

侯友宜說，目前除了博愛醫院、聖母醫院，還有蘇澳和陽大醫院，感謝所有醫療體系的資源協助下，目前重傷者都已得到安頓，該開刀的已經開刀，輕傷者也獲得緊急支援；關於事後的刑事、民事相關問題，新北市一定會跟市民站在一起，協助市民處理後續的賠償問題。

侯友宜說，新北市民都是他的家人，家人發生這麼一個重大慘劇的車禍，真的非常難過跟痛心，希望所有人都能早日康復，早一點回到新北市來，希望大家給他們滿滿的祈福，祈求一切平安。

至於相關肇事責任，侯友宜說，目前由公路總局及交通單位在鑑定當中，等鑑定出來以後，會從嚴追究相關責任。

林姿妙則說，侯友宜第一時間跟宜蘭縣政府聯絡，並給予傷者最好的醫療照顧，侯友宜也說如果需要新北市調配醫生到宜蘭，一起會讓患者能夠得到最好的照顧，讓傷患減到最輕。

(中時 )