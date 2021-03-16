我國在南美洲唯一友邦巴拉圭疫情嚴重，巴國外長歐克利德斯．阿塞韋多（Euclides Acevedo）對外表示，正透過談判途徑從大陸取得疫苗，這種緊急狀況可不受外交協議的拘束。對此，我外交部發言人歐江安表示，對巴國正在進行中的交涉談判疫苗事宜，外交部不便評論；我國基於台巴友好邦誼，在既有的雙邊合作架構下，正透過不同管道協助巴國洽購取得疫苗。

根據巴拉圭衛生部數據，全國有約18萬人感染新冠病毒，死亡超過3千例。巴拉圭也希望參加COVAX全球疫苗分配計劃，但全國7百萬人口預計只能在第一輪分配中獲得3.6萬劑疫苗。

外媒報導，從1月下旬以來中國疫苗已大量運抵南美大陸，巴拉圭獲得了微不足道的4千劑俄羅斯疫苗和2萬劑中國疫苗，中國疫苗是透過智利取得，智利本身則獲得中國提供的800萬劑。

巴拉圭7百萬人口有18萬人染疫，死亡超過3千例。首都亞松森民眾近日連續多日聚集在總統官阺前抗議，要求總統阿布鐸辭職下台。（圖／路透）

歐江安說，巴國政府正全力洽購各國生產的疫苗，中國製疫苗也是考量選項之一。巴拉圭政府瞭解相關商業採購可能引起外界揣測，基於對台巴邦誼的重視及互信，巴國政府已透過外交管道向我國政府進行說明。另外，巴國外長在接受媒體訪談時也公開強調，向中國洽購疫苗不影響與台灣維持的外交關係。

歐江安強調，疫苗為人道及拯救生命的重要醫療藥物，在新冠肺炎疫情肆虐全球之際，疫苗的取得是各國政府優先處理的急迫事項。我國期盼各大疫苗藥廠及COVAX機制能平衡提供疫苗供各國使用，以維護全球民眾健康。

歐江安表示，巴拉圭與台灣邦誼穩固友好，長期以來兩國在各領域密切合作，成果廣受肯定。我國政府將繼續秉持同舟共濟的精神，在能力範圍內儘量協助友邦共同對抗疫情。

(中時 )