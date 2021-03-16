獲利了結賣壓出籠 LME3個月期銅挫跌 21:142021/03/16 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場觀望美國聯準會周三發布的利率決策，投資人拋售部分多頭部位落袋為安，16日倫敦金屬交易所（LME）期銅合約在獲利了結賣壓下走跌。LME3個月期銅周二挫跌1.8％，來到每噸8,979.50美元，該合約上月觸抵9,617美元的9年半高點，今年以來飆漲24％。另外美元走強及LME銅庫存升至2個月高點，也給銅價帶來壓力。 新光鋼去年大賺8.5億元 擬配發現金股利2元 外資賣！台積電除息前股價驚守天險 散戶與這群人仍追捧 (工商 ) #LME #期銅 #挫跌 #合約 #獲利了結賣壓出籠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 績效大爆發 近一年這5檔境外科技基金賺最多 23:192021/03/16 財經 《韓股》多空交戰 KOSPI漲勢受抑 11:082021/03/16 財經 《商情》豆油走強 馬來西亞棕櫚油連9漲 09:432021/03/16 財經 《鋼鐵股》豐興棒線續漲 助益獲利 13:412021/03/16 財經 雙多加持 特別股基金穩健 04:102021/03/16 投資理財 真好玩《九州幻想M》推改版衝營運 Q2再推自製手遊 18:012021/03/16 科技 操盤心法－短線整理及長多格局，主流換人做 04:102021/03/16 證券．權證 《半導體》轉骨有成、去年毛利率大躍進 愛普長線動能確認 15:402021/03/16 財經 大中華基金 進場正逢時 04:102021/03/16 投資理財 《甄嬛》淳貴人被爆瞞婚 本人鬆口曝真相：結了又離又和好了 10:212021/03/16 娛樂 柯佳嬿傳喜訊了？ 驚吐：想躺月子中心2個月 16:572021/03/16 娛樂 財經熱門新聞 散戶注意 明天2大事嚇到台股？他偷洩口風 - 財經 不挺台積電？20歲年輕人買爆這10檔 網驚：像50歲才會買 - 財經 缺料、缺櫃、缺水 三缺概念股 多頭聚焦 - 財經要聞 - 工商時報 連11買 投信作帳火力全開 - 財經要聞 - 工商時報 台積電棄息賣壓殺出 大戶落跑原因曝 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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