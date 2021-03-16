市場觀望美國聯準會周三發布的利率決策，投資人拋售部分多頭部位落袋為安，16日倫敦金屬交易所（LME）期銅合約在獲利了結賣壓下走跌。LME3個月期銅周二挫跌1.8％，來到每噸8,979.50美元，該合約上月觸抵9,617美元的9年半高點，今年以來飆漲24％。另外美元走強及LME銅庫存升至2個月高點，也給銅價帶來壓力。

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