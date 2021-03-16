新光鋼鐵於2月16日召開董事會，通過擬定109年普通股配發現金股利每股2元，並將提請在6月11日上午股東常會議決。

該公司109年合併財務報表業經會計師簽證竣事，109年銷貨收入98.5億元，較前一年(108)的84.8億元增加13.7億元，成長16.7％；稅後淨利8.5億元，較前一年的1.2億元，增加7.3億元，大幅成長5.1倍，每股稅後盈餘2.69元，比前一年的0.39元，多2.3元，營收及獲利均很亮麗。

該公司將在6月11日上午9點於其觀音廠(觀音工業八路120號)會議室舉行110年股東常會，會中討論109年度營盈餘分派普通股每股現金股利1.5元、資本公積發放現金普通股每股配發現金0.5元等議案。合計今年將配發每股現金2元。

鋼料市場需求熱絡，上游煉鋼原料價格都持續上漲，各行各業在新冠肺炎疫苗已經上市施打，疫情漸緩，各國政府又均擴張經濟政策，帶動了工業生產與商業發展生機。新光鋼鐵將延續上一年的豐碩成績，再接再勵，深耕鋼鐵物流本業、太陽能發電相關組件、風力發電水下基礎管件，與上下游、異業交流合作、聯合承攬，再創企業新高峰，迎接開好花、結好果的新牛年。

(工商 )