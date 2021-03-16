近年竄紅的通訊軟體Telegram，今年預料會再增加數千萬用戶，但快速擴張也付出高昂代價。據報導Telegram欠債高達7億美元，還得負擔吃重的設備與網路頻寬費用，為此創辦人發行公司債向投資人募資。

據《華爾街日報》報導，截至今年4月底，推出通訊軟體Telegram的Telegram Group將積欠債權人7億美元。在此同時，Telegram因應用戶規模急速擴張，還要支付不斷增加的設備及頻寬花費。

Telegram目前的每月活躍用戶數約5.5億，到明年底將上看10億，版圖擴張之快逐漸對當今社群龍頭臉書構成威脅。

不過Telegram俄裔創辦人兼執行長杜洛夫（Pavel Durov），必須設法將其通訊軟體走紅的動能，轉化為能自給自足的事業。這位有「俄羅斯祖克伯」封號的社媒大亨，去年在個人頻道發文表示，Telegram每年至少得有數億美元資金才能維持運作。

熟悉內情人士透露，杜洛夫為替Telegram籌措財源，打算向投資人發行10億到15億美元公司債，並承諾Telegram最終公開上市後，投資人持有的債券可轉換成股權。

杜洛夫已宣布最快今年稍後，啟動在Telegram公開頻道刊登廣告的計畫，還將對企業與用戶提供其他付費服務。

社交通訊軟體近年雖大受歡迎堪稱當紅炸子雞，其商業模式仍有待商榷。臉書麾下的WhatsApp，迄今貢獻的營收很有限，近來致力推廣企業版來服務客戶。

而非營利基金會使用的Signal，財源多半仰賴捐款。靠著向訂閱用戶收費，聊天社群平台Discord去年營收1.3億美元，但尚未轉虧為盈。

Telegram面臨的難題是，如何說服廣告商該社交平台並非侷限特定族群，據報導極右翼及白人至上團體被主流社群媒體拒於門外後，轉而湧進Telegram。

Telegram發言人表示，該公司的廣告策略一開始會將重心放在亞洲、東歐和中東，Telegram與蘋果、谷歌在內容調整上也保持合作關係。

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