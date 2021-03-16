大陸電信設備巨頭華為遭到美國政府追殺，不僅美企被迫暫停與華為業務往來，來自美國技術的半導體產品與服務也須經過美國商務部審核通過才能放行，甚至最近傳出，5G產品零組件禁止供貨華為，華為生存再度面臨挑戰。華為16日公布5G技術收費標準，每部使用華為5G技術的手機，包括三星、蘋果等手機品牌，在開通後將讓華為收到2.5美元的專利費用，遠低於競爭對手的開價。

據《路透》報導，華為宣布5G專利授權的收費標準，每部手機上限2.5美元，遠低於高通、Nokia、愛立信等5G電信設備競爭對手。華為知識產權部部長丁建新指出，該公司2019年至2021年的專利費用收入，將達13億美元。

華為還發布《創新和智慧財產權白皮書2020》，內容提到，華為在全球4萬多個5G專利族當中，擁有10萬多項有效專利，2019年的研發投資金額，則是達1317億元人民幣。

華為在美國禁令下，不僅無法使用GMS服務，今年預計會採用自家推出鴻蒙作業系統所支援的HMS服務，但最重要的5G手機處理器晶片無法取得來源，僅剩下去年向全球晶圓代工龍頭台積電奈米製程所生產的麒麟9000處理器晶片應付。原本預料將對北京當局態度轉為友善的拜登政府，日前決定修改對華為5G零件供應商許可規則，預料加大對華為供應商供貨限制，恐怕導致華為現有的合約被迫中斷，導致華為處境更加艱難。

據《CNBC》報導，Nokia的5G標準必要專利（SEP）授權費，每部裝置的專利費用上限為3歐元(約3.6美元)，愛立信則是2.5美元至5美元。華為在2019年營收貢獻來自於消費者業務部門，也就是手機等裝置銷售，但在美國禁令持續加緊下，華為5G手機業務面臨困境，目前僅剩下筆電業務可以繼續維持生產線，但僅限非5G產品生產線供應。

(中時新聞網)