桃園市長鄭文燦16日施政報告，不分藍綠聚焦藻礁議題。(蔡依珍攝)

粉紅風暴燒進議會，桃園市長鄭文燦16日施政報告，不分藍綠聚焦藻礁議題，綠營議員相信鄭能在經濟和環保間取得平衡，觀音議員盼尊重地方聲音，要求師法貢寮核四案先辦觀音公投，讓外界知道地方6萬人心聲；藍營議員則批評鄭文燦前後不一，諷刺鄭跳針稱87％藻礁都已保護，「就是87分不能再高了！」

鄭文燦強調保護藻礁的態度從來沒有改變，數度重伸「觀新藻礁要保護、大潭藻礁要調查」，中油施工有無破壞藻礁，他也公開要求環保署調查開罰，強調目前癥點在外海下10公尺是否有藻礁，中央部會認為已無法行光合作用，這部分尊重專業，不論是否要做三接，都不影響他保護藻礁決心，未來大潭段將提列適當保護等級如野保區或地質公園，白玉藻礁也會編預算調查，讓藻礁共存。

民進黨議員陳睿生和楊家俍都說，三接不是十惡不赦的怪獸，和藻礁保育也不該是火車對撞的極端關係，觀音的郭蔡美英則說，大潭藻礁終究在觀音，過去核四也是貢寮人自己公投，力推觀音公投，讓環團和外界知道6萬名觀音人對藻礁看法。

國民黨議員陳萬得現場播放鄭文燦在2014年將藻礁畫入自然保護區影片，質疑鄭跳票，一度引爆唇槍舌戰。褚春來則點出海湖電廠天然氣也是陸管北送，可借鏡參考。黃敬平則批鄭屢屢強調87％藻礁都保護了，諷刺：「你們要當87嗎？」舒翠玲則質疑外海有逾300個籃球場大的沉箱，還有聯絡道恐引發突堤效應，要求啟動暫定自然地景調查，讓專業來評估。

無黨籍議員牛煦庭則提醒2018年爆出「三接」換「停建深澳」，就曾質疑鄭文燦「出賣桃園」，強調藻礁環評引爆環保署副署長詹順貴辭職，所有環評委員退席抗議，呼籲大家「不要忘記」，他也問市長是否贊成公投，鄭未正面回答，2度脫口說出「公投題目寫得很不好」。環保局長呂理德和經發局長郭裕信也說會投反對票，呂更稱若三接工程還沒開始，自己一定反對興建，出身觀音的郭則直言，限電前大家都會愛藻礁，但當夏天沒冷氣吹、產業進不來缺乏就業機會時，「大家就沒那麼愛藻礁了！」

(中時 )