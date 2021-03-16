蘇花公路台9線115K蘇澳段，今（16）日下午4時發生一輛遊覽車不明原因沒有煞車，失控猛力衝撞山山壁，當場車體破大洞，車內45名乘客死傷累累，至今晚8時許，累計6死39人輕重傷。據悉，車內所有乘客都是來自新北市新店區復興里的里民，全團參加花蓮2天1夜遊，今天下午4時許返回台北途中卻遇死亡車禍，死者家屬接獲消息後趕到醫院，復興里里長劉洪珠也痛哭下跪向死者家屬道歉，雙方都哭到泣不成聲。

據了解，復興里這次共有4車160人到花蓮出遊，未料其中一台遊覽車卻失控撞上蘇花道路山壁，人在另一部車的里長劉洪珠，正協助在場人員協助後續狀況，目前里辦公室門口緊閉，附近居民紛紛跑來門口詢問，里民對事故發生都感到惋惜。

釀6死39傷的遊覽車，全團四車其中的最後一部車，女里長不解為何會撞山壁。（圖／民眾提供）

里長劉洪珠哭著說：「我知道妳很痛？因為我也有孩子，我很不好意思啊，很抱歉啦，我真的很抱歉啦」。據了解，發生意外的車輛是出遊4輛車的最後一輛，由於事情發生太突然，劉洪珠也不清楚為何遊覽車會失控撞上山。

49歲游姓駕駛在車禍中受傷，但意識清楚，他指出，回程經過下坡轉彎處，發現踩不到煞車，因此撞到山壁，據受傷送醫的一名老先生表示，他坐在第五排，當時感覺山路行駛有點異常，第一個過彎他就覺得車速很快，過了兩個彎，要過第三個彎道時，車輛就失控撞上山

事故發生瞬間，遊覽車後半段車身全部爆開，車上不少受傷乘客當場被甩出車外，現場車殼碎片也散落一地，還有乘客滿身是血的倒在路旁、水溝，就連遊覽車座椅都被甩飛車外，畫面慘不忍睹。

(中時新聞網)