今年8月28日將舉行公投投票，目前除重啟核四確定成案，反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁公投已跨越第二階段連署門檻。而8月之後蔡政府的大咖們運勢將會如何？前民進黨立委林國慶也在節目中透過抽籤的方式進行占卜，而當他看到桃園市長鄭文燦，以及蔡英文總統的運勢時，忍不住驚呼「有夠準」。

林國慶16日在網路節目《超錢新聞》中，透過抽籤的方式，預測行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲、桃園市長鄭文燦、副總統賴清德，以及蔡英文總統等人在8月公投後的運勢走向。

主持人首先請林國慶抽籤預測蘇貞昌的運勢，結果林國慶抽出黑色「惡運」籤，籤上還有3顆石頭的圖案，而這支籤的意思是前方小問題不斷，林國慶看到後直言，蘇貞昌本來就問題不斷，「他從頭至尾，問題都不會斷，他一直都是被利用，如果小英是重用他，就應讓他接棒嘛，讓他選總統」。

接著，林國慶抽籤預測陳時中的運勢，抽出紅色「好運」籤，籤上印有船隻的圖案，意為遠行帶來好運。林國慶指出，在台北不叫遠行，並認為陳時中應該去桃園或台南等其他縣市參選。

至於陳吉仲的運勢，林國慶則抽到「平運」籤，籤上印了一個拱形，意思是會出現關鍵人物。林國慶說，陳吉仲是被拱出來的，他是從學者上去農委會主委的位置，並表示「現在各大專院校老師，如果突然給你部長缺去當，很少人會推掉」。

要抽籤預測鄭文燦運勢時，林國慶表示，鄭和他的關係最好，鄭文燦還是民進黨文宣部主任時，他就陪鄭到海外和東南亞去活動。而林國慶抽出籤後，直呼「這真的有夠準」，並展示他抽到的紅色「好運」籤，上面印有時鐘的圖案，意為將得到好消息，「現在不管組織甚麼團體組織，如果需要內閣人選、地方諸侯他都有機會」。

預測賴清德的運勢時，林國慶抽到平運籤，上面印有鍊子，意為工作需要更加努力，但林國慶卻說，問題是賴清德沒有工作，指「當副總統不叫工作，且所有行政事務都是由行政院主導，所以副總統沒事情做」。

最後是預測蔡英文的運勢，林國慶抽出紅色「好運」籤，上面印有皇冠的圖案，意為得到夢寐以求的職位，林國慶看到結果也嚇了一跳，直呼「真的有夠準的」，當總統就是帶皇冠，並表示真的是用抽的，並發誓自己沒有作弊，「她當總統，皇冠就是抽到她，明明民調跌到谷底，還能得800萬票，這不是好運不然是什麼？」

(中時新聞網)