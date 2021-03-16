2021雙北論壇將在3月29日登場，據了解，今年輪到侯市府主辦，選定新北市長侯友宜重要政績「五股垃圾山」作為論壇主場，除了向柯市府展現新北整治垃圾山的成果外，論壇也將著墨近期吵得沸沸揚揚的淡北道路，以及明年合約將滿的環狀線經營權，備受關注。

今年為柯文哲、侯友宜上任後的第3次雙北論壇，相較往年多在市府大樓召開會議，今年罕見把論壇主場拉到戶外，選定新北五股垃圾山制高點的「楓江關係企業」廠房空間；相關局處對會議地點保密到家，但據了解，新北市新聞局、新北市研考會近期多次派員到場會勘，近期陸續會有辦公機具進駐。

「楓江關係企業」2棟廠房面積廣達500多坪。（許哲瑗攝）

五股垃圾山過去因受限於二級洪水平原管制規定，20多年來開發受阻，鐵皮工廠林立、環境髒亂且衍生治安問題，侯友宜上任後鐵腕整治，推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，強力拆除轄內300多家違章建築，並透過綠美化工程，讓昔日垃圾場成了鳥語花香之地。

據市府官員透露，新北市選定五股垃圾山別具意義，除了向柯文哲展現侯市府施政魄力外，「楓江關係企業」位在五股垃圾山制高點，2棟廠房面積廣達500多坪，1棟將作為會議室、1棟作為記者會場域，綠地草坪一望無際，還可從高處遠眺大台北盆地，可謂討論雙北政策的絕佳地點，當天侯友宜也將公布垃圾山的新名稱「五股夏綠地」。

五股垃圾山綠地一望無際，還可從高處遠眺大台北地區。（許哲瑗攝）

當天將公布五股垃圾山的新名稱「五股夏綠地」。（許哲瑗攝）

新北市研考會表示，論壇由柯文哲、侯友宜領軍，台北市副市長黃珊珊、新北副市長劉和然陪同，聚焦交通、環境資源、防疫等議題，如近期最受關注的淡北道路開發案、環狀線營運狀況、萬大樹林線規畫進度、以及防疫旅館等，同時也持續追蹤合作中的案件，目前雙北合作案共147件、其中120件已完成，另27件辦理中。

(中時 )