超驚悚職業沒人敢做?揭特殊清潔師神秘面紗

人間悲歌！台中市鬧區某間公寓，日前發生一起青壯男孤獨死案件，附近鄰居聞屍臭達一個月才驚覺有異、報警。承辦此案的命案現場清理師于璥菖接受《中時新聞網》獨家訪問，談及清潔所遇離奇過程，更透露員警破門狂嘔吐。

台中市鬧區某公寓日前驚傳一起青壯年孤獨死，無業男被發現時陳屍在自家床上。（照片/于璥菖 提供）

據了解，死者為現年44歲的失業男子，長期沉溺在網路虛擬世界、幾乎足不出戶，經濟皆由父親資助，死者最後被發現是陳屍在床上。附近鄰居原以為是死老鼠味，隨著時間所飄出的惡臭味程度，上樓查看才察覺有異，通報里長、警方到場破門而入，濃濃屍臭味直撲而來，在場所有人奪門而出一陣狂嘔吐。

死者家中滿屋雜物、垃圾亂堆放。（照片/于璥菖 提供）

于璥菖表示，近日中南部天氣穩定，案發住宅採光、通風皆好，不解為何屍臭味沒真正竄出來 ，讓鄰居才誤以為是死貓、狗味道。屍臭味究竟是什麼味?于進一步解釋，這都已經放一個多月了，那味道真的難以形容，可說是「比屍臭味還更臭」。

隨處可見飲料杯罐、雜物堆放。（照片/于璥菖 提供）

推開門，走進屋裡，于璥菖表示，腐爛屍臭味是一般人根本無法接受，環境相當惡劣、眼前垃圾堆積如山，隨處可見使用過的飲料杯罐、雜物等，光處理這些廢棄物就花了一周時間，至少動員8人，屋內經過淨空、特殊清潔及消毒，更出動3.5噸卡車，跑了20幾趟才全數清運完畢。

客廳與餐廳中間的大立櫃突自體狂搖動，在場員工拔腿落跑。（照片/于璥菖 提供）

談及清掃過程中的靈異插曲，于璥菖仍記憶猶新，某天下午4點左右，與3位夥伴在做打掃，屋內客廳與餐廳中間，有個很大、很重的立櫃作為隔間，卻突然很大力的搖動5、6下，嚇得在場員工全落跑。于老神在在表示，可能自己經驗多了，亡者應是很單純留戀，想表達祂還在，並沒有其他惡意。不過交件前，最後屋內都已經清理、消毒及鑑定完畢，經過亡者房間，在無風狀態下，仍會飄出屍臭味，至今令于百思不解。

刑案現場會經人員特殊清潔、消毒工作。（照片/于璥菖 提供）

命案清理師于璥菖接受《中時新聞網》獨家訪問，曝清潔過程所遇離奇事件。（照片/陳威成 拍攝）

(中時新聞網)