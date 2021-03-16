【蘇花車禍】下坡過彎撞山壁6死 駕駛滿頭血大喊：先救車上乘客（翻攝中天新聞）

蘇花公路指標115公里宜蘭東澳段，下午發生遊覽車撞山壁的死傷車禍，造成6死39傷。遊覽車游姓駕駛在車禍中受傷，但在現場頂著滿臉血要求消防救護人員先把受傷乘客和隨車小姐送醫，才肯上救護車。他告訴記者，「完全踩不到煞車」然後就撞山壁了。

游姓駕駛表示，下坡過彎道時，出隧道車速加快，他踩了煞車，卻發現沒有反應，非常緊張。旁邊的隨車小姐一直安撫他，他心裡想的只有如何讓車輛安全停下來，最後擦撞山壁，整輛車打橫在蘇花公路上。

在意外現場，有記者第一時間詢問游姓駕駛事情發生經過，只見他站在車門邊頭部衣服上都染了鮮血，鎮定的描述經過。他十分關心乘客的情況，醫護人員要送他上救護車，他心急大喊先把隨車小姐送去醫院，並在現場等候所有乘客送醫之後才肯上救護車就醫。

游姓駕駛被送到博愛醫院急救，頭部和腳部都有擦傷，不過意識清楚，他到了醫院仍十分自責，並且擔心同車乘客的傷勢，不斷詢問醫護人員乘客情況。警方在游姓駕駛治療包紮之後，針對案發經過進行詢問，以調查釐清這起車禍發生的原因。

(中時新聞網)