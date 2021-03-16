歐洲重要國家紛紛決定暫停使用AZ疫苗後，專家警告此舉會構成更大公衛風險。法國則表示，希望歐洲醫學專家18日能釐清AZ疫苗安全性問題。

路透社報導，英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗（AZ疫苗），陸續傳出接種後出血、形成血栓、血小板數量偏低等個案。

德國、法國、義大利等歐洲聯盟（EU）最大成員國昨天同步行動，暫停使用AZ疫苗，等待歐盟醫學監管單位的調查結果。瑞典與拉脫維亞今天也跟進停用。

自AZ疫苗出現血栓疑慮以來，歐盟已有十多國暫停使用這款疫苗。

世界衛生組織（WHO）、歐盟藥品管理局（EMA）和阿斯特捷利康公司都說，目前尚未證實血栓和接種疫苗有關。

義大利藥物局（AIFA）局長馬格里尼（Nicola Magrini）表示，義大利已有8起接種後死亡個案，以及4起嚴重副作用案例。但他也稱AZ疫苗安全，好處仍遠大於風險。

法國衛生部長維宏（Olivier Veran）也告訴記者，目前AZ疫苗的風險回報比仍然是正面的。

維宏表示：「我們預期歐洲科學家18日下午前會做出某種形式的決定，讓我們恢復接種行動。」

法國政府最高疫苗顧問費雪（Alain Fischer）也說，他預期AZ疫苗只是暫時停用。

(中央社)