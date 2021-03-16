日本聲優天后水樹奈奈（本名近藤奈奈）1997年以聲優身份出道，2000年多了歌手新身份，最常被提起的經典作品莫過於《惡作劇之吻》的女主角相原琴子，至今仍常常被提起；水樹奈奈去年公開結婚，沒多久便宣布懷孕喜訊，今年41歲的她今（16）日順產，身為高齡產婦預產期還沒到就分娩，讓她一抱到小孩感動到落淚。

2020年7月7日水樹奈奈透過官方部落格公開結婚喜訊，對象是一名音樂人，且4個月後也宣布懷孕消息，引起熱烈討論，因為當時水樹奈奈已經40歲；高齡產婦的她一舉一動都受到關注，沒想到今日她的官網最新消息，提到她順利生產，還比預產期更早分娩，因此她一度感到相當緊張。

所幸水樹奈奈和小孩都很平安，文中也提到，水樹奈奈第一次抱到親生骨肉，就激動地掉下感動的眼淚，她開心地說，「抱著小孩的時候，沒想到那麼真實」；最後她也感謝家人和工作夥伴們，還有一直支持她的粉絲，從現在起多了母親的身份，也會好好保重身體，才能在工作上呈現好的一面，「請各位用溫暖的目光繼續監督我」。

水樹奈奈配音過的作品多到幾乎數不清，個人發行的音樂作品包括單曲40首和13張專輯等等，開過的演唱會場次數量也是聲優出身的歌手裡數一數二的，因此被譽為聲優天后；而她的妹妹近藤美香，則是團體DaisyxDaisy主唱。

(中時新聞網)