台南房地產仍有增長空間，近期吸引建商炒房，台南市政府為維護居住正義，近年推動只租不售青年公宅，提供低於市價租金、優良居住環境的公宅，降低市民居住負擔，目前已完成招商仁德二空新村A、B區、平實營區一期、永康精忠二村，四處基地將可提供530戶青年公宅，都發局指出，台南市青年公宅興建目標為2000戶。

都發局長莊德樑說，為加速取得、降低市府財政壓力，青年公宅以公辦都更回饋、政府興建二種方式同時辦理。公辦都更由實施者無償回饋公宅，無須市府出資，目前已完成招商仁德二空新村A、B區、平實營區一期、永康精忠二村，四處基地將可提供530戶青年公宅。

此外，二空新村、精忠二村現正進行道路等公共設施工程施作，青年公宅預計今(110)年可陸續動工。公辦都更案後續還有平實營區二期、中興新村、自強新村、大鵬五村及九六新村等基地將陸續辦理，預估還可取得約525戶公宅。

他說，在政府興建部份，配合財務穩健推動，將由市府及中央國家住宅及都市更新中心分頭規劃興建。市府興建首案為小東路青年公宅，工程已上網發包，預計今年上半年工程動工，完工後可提供379戶青年公宅。

另，中央國家住宅及都市更新中心經市府積極協助盤點基地，也已擇定於東區新都心段、南區鹽埕段及新市區新北段基地，興辦共計1424戶公宅。後續包括新營區新東段基地(東興八街48巷西側)、安南區長和段、永康區等也在持續評估規畫中，後續市府不增加市府財政負擔原則下，將持續興辦青年公宅。

(中時 )