桃園市議員黃敬平。（擷取自中天電視《大新聞大爆卦》Youtube直播畫面）

對於民進黨立法委員鄭運鵬昨（15）日指責國民黨立委陳玉珍在會勘桃園大潭藻礁時，踩在藻礁上面，他自己則是站在沙灘上。國民黨籍桃園市議員黃敬平今（16）揭真相，該區域濕地或沙灘所覆蓋的，其實也是藻礁，鄭運鵬很可能也是站在藻礁上面。

立法院衛環委員會昨（15）日率團會勘大潭藻礁，民進黨委員鄭運鵬參與其中，晚間卻發文指出國民黨衛環召委在大潭現地勘查藻礁，無法理解以保護為名，踩進去礁岸是什麼意思？並強調自己只站在沙灘位置並未靠近。

國民黨立委陳玉珍強調，總統蔡英文在2013年其實也踩在藻礁上拍過照，她籲鄭運鵬也大力譴責一下蔡總統。且當天在場者還包括蘇貞昌的女兒蘇巧慧、其它幾位民進黨立委以及經濟部次長曾文生，並且被拍到站在藻礁上討論的畫面。

民進黨立委鄭運鵬今（16）日說明，昨天委員會去考察，現場幾百人踩進藻礁，有點意外。他不知道藻礁能不能踩，但是他認為幾百人進去藻礁區很奇怪，無法理解。他的原則是站在沙灘上，不踩進藻礁。過去蔡總統去看的可能是另一塊藻礁，這跟昨天的環境不一樣。

陳玉珍則回應，難道有分總統藻礁和立委藻礁？總統踩的那一塊是可以踩的、其他人踩的是不能踩的？當大家都專心會勘，只有一位立委在旁邊不專心考查，只專心看哪一個人犯錯？

桃園市議員黃敬平今（16）日在中天電視《大新聞大爆掛》揭發，鄭運鵬自己也可能踩在藻礁上面。黃敬平指出，他的助理有問中油人員，得到的回覆是，除了裸露出來的藻礁，濕地和沙灘所覆蓋的，下面都很有可能是藻礁。因此，鄭運鵬腳下踩的也可能是藻礁。

黃敬平直言，鄭運鵬自己踩藻礁，罵別人踩藻礁，真的很無聊。且環保專家說，踩在藻礁上面其實沒有問題。他強調，如果鄭運鵬很在乎是不是踩在藻礁上，那怎不在乎蓋三接站？他認為鄭運鵬是想來選桃園市長；但是拜託，不要轉移焦點，扯東扯西。

(中時新聞網)