中國大陸已經批准了一種新的COVID-19緊急疫苗，採用病毒蛋白質次單位(protein subunit)的方式製造，僅有病毒特性而無具體的病毒，安全性較高。這是大陸開發的第5種新冠疫苗。

美聯社報導，該疫苗是由安徽智飛龍科馬生物製藥有限公司與中國科學院共同開發，該疫苗團隊在去年10月完成了1期和2期臨床試驗，目前正在烏茲別克、巴基斯坦和印尼進行最後試驗階段，因此該疫苗在3月1日，已獲得烏茲別克批准使用。

目前國際上有好幾種疫苗皆是蛋白質次單位疫苗，它是量產冠狀病毒表面的刺突蛋白，也就能告訴人體如何識別冠狀病毒。這些蛋白質已經無害，然後對其進行純化。

不過，這支最新式的疫苗並沒有發表在可供同行評審的科學期刊上，也沒有任何公開訊息可證明效果與安全性。該公司發言人表示，目前確實無法提供數據，但公司方面正在準備有用的消息。

儘管目前已經批准了這麼多種通用疫苗，但中國大陸14億人口的疫苗接種率仍然太低，據大陸官員周一的例行記者會，目前全中國的疫苗接種數是6498萬劑，還不足1億人。

大陸到目前為止，以醫護人員、邊境管制員與海關工作的人員為第一優先疫苗接種者，而第二順位是老年人和感染者。

新華社週末報導說，在北京的某些社區，當地的衛生中心已開始向60歲以上的老人提供疫苗。

(中時新聞網)